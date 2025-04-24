Öğrenciler, Kadına Şiddete Dikkat Çekti

ÖĞRENCİLERDEN TİYATRO GÖSTERİSİ

Araç Vergili Meslek Yüksekokulu’ndan öğrenciler, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bir tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Etkinlik, Araç Belediyesi Kültür Merkezi’nde “Kadın değerlidir” temasıyla “Sessizliğin Sesi Ol” adlı oyunla sahnelendi. Bu gösteride, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri gibi önemli konular dramatize edildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE FARKINDALIK

Araç Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Miraç Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada kadına şiddet konusundaki farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini belirtti. Aydın, gösterinin tamamen öğrenciler tarafından yazıldığını ve sahnelendiğini ifade etti.

Etkinliğe Kaymakam Emrah Bayram, Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ve çeşitli kurum müdürleri katılım gösterdi. Bu tür etkinliklerin, toplumda kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalığı artırmada önemli rol oynayacağı vurgulandı.