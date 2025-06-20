Öğrenciler Karnelerini Aldı, Vali Katıldı

ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Ağrı’daki öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılının karnelerini aldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile birlikte Aziziye ilçesindeki Başçakmak İlk ve Ortaokulu’ndaki karne dağıtım törenine katıldı. Ortaokuldan anasınıfı öğrencilerine kadar birçok sınıfa giren Çiftçi, karne ve hediyeleri dağıtarak öğrencileri tebrik etti. Vali Çiftçi, okulda toplam 91 öğrencinin karne heyecanına katıldığını belirtti. Kent genelinde 1334 okulun tatil dönemi girdiğini aktaran Çiftçi, “12 bin 295 öğretmen ve 160 bin 984 öğrencimiz yaz tatiline başladı. Çalışanlar tatili hak etti, gayret etmeyenler de eksiklerini bu tatilde görme fırsatı bulacak.” diye konuştu. Öğrencilere 3 aylık tatilde kendilerine zaman ayırmalarını ve kitaplarla dost olmalarını tavsiye eden Çiftçi, kişisel gelişim için çalışmanın önemine de değindi. Okulların kapanmasının ardından 37 ihale ile 144 okulda onarım yapılacağını bildirdi.

KARS’TA KARNE HEYECANI

Kars’ta ise Bayrampaşa İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne töreninde, Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Kendisi de öğrencilere karnelerini verirken, tatil boyunca dinlenmeleri ve bolca kitap okumaları gerektiğini belirtti. Güzel, “Kars’ta 55 bin öğrenci ve 4 bin öğretmenin karne heyecanına tanıklık ediyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk.” ifadesini kullandı. Diğer yandan, Akyaka ilçesinde bulunan Çetindurak köyünde, öğretmen Fatmanur Şimşek de 4 öğrencisiyle karne heyecanını yaşadı.

ARDAHAN’DA KARNE TÖRENİ

Ardahan’da Merkez Mehmet Akif Ersoy TOKİ İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Hayrettin Çiçek ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte oldu. Vali Çiçek, öğrencilere karnelerini verirken, onlarla fotoğraf çektirdi. Uzantı ise il genelinde 1190 derslikte 14 bin 816 öğrenci ve 1429 öğretmenin dönemi sorunsuz kapattığını anlattı.

ERZİNCAN’DA KARNE ETKİNLİĞİ

Erzincan’da Bahçelievler İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne törenine Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Bekir Aksun katıldı. Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Aydoğdu, öğrencilere karnelerini verip sohbet etti. Vali Aydoğdu, öğrencilere iyi bir tatil diledi. Erzincan genelinde 245 okulda 3 bin 827 öğretmenin eğitim verdiği ve 42 bin 7 öğrencinin karnelerini aldığı aktarıldı.

TUNCELİ’DE KARNELER DAĞITILDI

Tunceli’de ise 100 okulda 1234 öğretmenin eğitim verdiği 10 bin 158 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu’nda düzenlenen törene katılarak öğretmenlerle sohbet etti ve öğrencilere karnelerini verdi.

AĞRI’DA KARNE SEVİNCİ

Ağrı’da Selçuk Ortaokulu’nda düzenlenen karne töreninde Vali Mustafa Koç öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere yaz tatilinde bolca kitap okumalarını tavsiye eden Koç, 1024 okulda 137 bin öğrencinin karnelerini alarak eğitim ve öğretim sezonunu tamamladığını ifade etti. Öğrencilerin ailelerinden destek almalarını ve tatili iyi değerlendirmelerini istedi.