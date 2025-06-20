Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yaz Tatili Başladı

ADANA’DA KARNELER DAĞITILDI

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de gerçekleştirilen etkinliklerle öğrenciler karnelerini aldı. Adana’da, 1520 okulda eğitim gören 522 bin 217 öğrenci, karne sevinci yaşadı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılarak sınıfları ziyaret etti. Burada öğrencilere karnelerini dağıtan Köşger, eğitim camiasını başarılı geçen eğitim öğretim yılı dolayısıyla tebrik etti. Köşger, öğrencileri yaz tatillerini verimli geçirmeleri konusunda şu şekilde yönlendirdi: “Öğrencilerimizin tatillerini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak geçirmesini temenni ediyorum. İmkanı olanların sportif aktivitelerle kendilerini geliştirmelerini, tatillerini iyi değerlendirmelerini istiyoruz.” Törene Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de eşlik etti.

MERSİN’DE TÖREN HEYECANI

Mersin’de öğrenciler, karne alarak yaz tatiline adım attı. Akdeniz ilçesindeki Kazanlı İsmail Kurtuluş İlkokulu’nda düzenlenen törende öğrenciler, halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Törene katılan Vali Atilla Toros, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, öğretmenler ve öğrenciler hediye dağıtımı için sınıfları gezdi. Mersin genelinde, 1341 okulda eğitim gören 403 bin 363 öğrenci karne aldı.

HATAY’DA YAZ TATİLİ BAŞLADI

Hatay’da, 1416 okulda 24 bin 897 öğretmen ile 398 bin 338 öğrenci için yaz tatili başladı. İskenderun Konya OSB 100. Yıl İlkokulu’nda gerçekleştirilen törende pasta kesiminin ardından öğrencilere karneleri takdim edildi.

OSMANİYE’DE KARNELER VERİLDİ

Osmaniye’de 639 okulda görev yapan 9 bin 484 öğretmen ve 132 bin 951 öğrenci, yaz tatiline girmeye hazır. Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Dede Korkut İlkokulu’nda düzenlenen törene katılmayı tercih ederek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.