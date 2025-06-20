Öğrenciler Karnelerini Aldılar. tatil Başladı

ÖĞRENCİLER KARNE SEVİNCİ YAŞADI

Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin’de öğrenciler karne alarak yaz tatiline başladı. Trabzon’da 605 okulda 138 bin 774 öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar ilçesindeki Soğuksu İstiklal İlkokulu’nda gerçekleşen törende, il genelinde öğrencilerin karne aldığını belirtti. Yıldırım, eğitimin önemine vurgu yaptıktan sonra öğrencilere karnelerini verdi.

RİZE’DE KARNE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Rize’de ise 56 bin 180 öğrenci karne aldı. Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Denizciler İlkokulu’ndaki karne töreninde bir araya geldi. Baydaş ve beraberindekiler, veliler ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek karneleri dağıttı.

ARTVİN’DE KARNE DAĞITIMI YAPILDI

Artvin’de 156 okulda 23 bin 401 öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Turan Ergün, Vakıfbank İlkokulu’ndaki törende öğrencilere tatil sürecinde yeni yerler görmelerini, sevdikleriyle zaman geçirmelerini ve kitap okumalarını önerdi. Törende Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik de yer aldı.

ORDU’DA KARNE HEYECANI

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Vilayetler Hizmet Birliği Adil Karlıbel İlkokulu’nda karne töreni gerçekleştirildi. Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi. Vargeloğlu, 572 okulda 11 bin 185 öğretmenin, 128 bin 570 öğrenciye karnelerini vereceğini açıkladı. Eğitim öğretim yılının başarılı geçtiğini ifade eden Vargeloğlu, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere emekleri için teşekkür etti.

BAYBURT’TA YAZ TATİLİ BAŞLADI

Bayburt’ta 14 bin 103 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu’ndaki törene Vali Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve diğer yetkililer katıldı. Eldivan, öğrencilere karne ve hediyelerini verirken iyi tatiller diledi.

GÜMÜŞHANE VE GİRESUNDA KARNE HEYECANI YAŞANDI

Gümüşhane’de 17 bin 556 öğrenci karne aldı. Vali Aydın Baruş, Dumlupınar İlkokulu’ndaki törende öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti ve sınıfları ziyaret ederek öğrencilere tatilde okumaları için kitap hediye etti. Giresun’da da 65 bin 796 öğrenci karne heyecanı yaşadı.