Öğrenciler Kızılay’a Ramazan Paketleri Teslim Etti

ÖĞRENCİLER RAMAZAN PAKETLERİNİ TESLİM ETTİ

Mersin’in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, Ramazan ayı dolayısıyla hazırladıkları yardım paketlerini Kızılay görevlilerine teslim etti. Kaledibi Şehit Turhan Kılıç İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, anlam dolu bir dayanışma örneği göstererek hazırladıkları Ramazan paketlerini Kızılay Bozyazı Şubesi’ne ulaştırdı.

YARDIM PAKETLERİNDE TEMEL GIDA MALZEMELERİ YER ALDI

Öğrencilerin ve öğretmenlerin katkılarıyla oluşturulan yardım paketlerinde, ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanabileceği temel gıda malzemeleri yer aldı. Okul yönetimi, bu tür sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

KIZILAY GÖREVLİLERİNDEN TEŞEKKÜR

Kızılay görevlileri, öğrenciler ve okul yönetimine gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ederek, teslim alınan yardım paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. Bu anlamlı dayanışma, toplumsal yardımlaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.