Öğrenciler Lavanta Tarlasından Karnelerini Aldı

ÖĞRENCİLER LAVANTA TARLASINDA KARNELERİNİ ALDI

Tekirdağ’da, öğrenciler lavanta tarlasında karnelerini alma heyecanı yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymanpaşa ilçesindeki bir lavanta tarlasında özel bir karne töreni düzenledi. Mevlana İlkokulu öğrencileri, mor renkli lavanta tarlasında karnelerini alarak benzersiz bir deneyim yaşadı. Karnelerini alan öğrenciler, daha sonra aileleriyle birlikte tarlada oluşturulan dekorların önünde fotoğraf çektirdi.

ETKİNLİĞİN AMACI FARKINDALIK OLUŞTURMAK

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, düzenledikleri etkinliğin amacını açıklayarak, “Öğrencilerin eğitim yılını güzel bir şekilde tamamlaması ve farkındalık oluşturması açısından böyle bir etkinlik düzenledik” dedi. Yeniyol, öğrencilerin yanı sıra ailelerin de karne heyecanı yaşadığını belirterek, “Doğayla iç içe olması açısından bu töreni lavanta tarlasında yapmak istedik. Çocuklar çok mutlu oldu. Aileler çok güzel vakit geçirdi.” ifadesini kullandı.

TEKİRDAĞ LAVANTA DİENİLİNCE AKLA GELİYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de etkinlikte çocukların mutluluklarına ortak olduklarını ifade etti. Karaküçük, Tekirdağ’ın lavanta denildiğinde ilk akla gelen illerden biri haline geldiğini vurgulayarak, “Öğrencilere farklı bir deneyim yaşatmak istedik” şeklinde konuştu. Öğrencilerden Sare Değirmenci, lavanta tarlasında karnesini alma mutluluğunu dile getirerek, bu deneyimin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.