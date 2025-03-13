Öğrenciler Mehmetçiğe Duygu Dolu Mektuplar Yazdı

MEHMETÇİĞE YAZILAN DUYGUSAL MEKTUPLAR

İstanbul’da, yeni okuma yazma öğrenen ilkokul 1. sınıf öğrencileri “Mehmetçiğe Bir Mektupta Sen Yaz, İlk Mektubum Mehmetçiğe” projesi kapsamında askerlere duygu dolu mektuplar yazdı. Öğrenciler, vatanlarına olan sevgilerini ve minnettarlıklarını mektup ile ifade etme fırsatı buldu. Örneğin, Azra isimli bir öğrenci, yazdığı mektupta “Asker abilerim siz bizi korursunuz. Siz varsınız diye bizler rahatça okulumuza gidiyoruz. Tırnağınıza taş değmesin. Bayrağımız size emanet. Allah yardımcınız olsun” dedi.

PROJENİN DETAYLARI

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde “Mehmetçiğe Bir Mektup’ta Sen Yaz, İlk Mektubum Mehmetçiğe” isimli bir projeye imza attı. Bu proje ile, yeni okuma yazma öğrenen birinci sınıf öğrencileri, Mehmetçiğe mektup yazarak duygularını ifade etti. İstanbul’un Çatalca ilçesindeki Kestanelik İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler, Mehmetçiğe mektup yazarak, duygu dolu düşüncelerini paylaştı. Yazdıkları mektuplar, sınıfta düzenlenen bir törende okundu ve çocuklar mektuplarını Türk Bayrakları ile süsledi.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI MESAJLAR

Ayrıca, askere mektup yazan öğrencilerden Kuzey Araz, “Sevgili asker ağabeylerim siz olmasaydınız bu bayrak düşmanların elinde olurdu. Siz bu vatanı nasıl koruduysanız nasıl sahip çıktıysanız biz de öyle yapacağız. Gözleriniz arkada kalmasın” ifadelerini kullandı. Programda yer alan Albay Soner Topaloğlu da, çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığımızın birlikte gerçekleştirdiği ‘Mehmetçiğe bir mektupta sen yaz’ projesinde İstanbul’daki bu okulumuzda çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde açıklama yaptı.