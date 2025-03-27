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Öğrenciler, Okul Serasında Sebze Yetiştiriyor

PROJE KAPSAMINDA SERALAR KURULDU

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile “Okuldaki çiftlik” projesi doğrultusunda Adıyaman’da okul bahçesinde sebze yetiştirmeye başlandı. Adıyaman merkez Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesindeki serada fide ekimi yaptı.

Öğrenciler Fide Ekimi Yaptı

Domates ve salata fidesi dikimi etkinliğine Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, birçok öğretmen ve öğrenci katıldı. Serada fideler tek tek dikilirken, öğrenciler aynı zamanda çiftçilik hakkında bilgilendirildi. Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, “Hedef çocuklarımızın özellikle tarımsal üretimle ilgili belirli bir bilinç kazanmaları, toprak ve bitkilerle haşır neşir olmaları, bunları öğrenmeleri, bununla ilgilenerek katkıda bulunmaları bu sürecin içerisine dahil olmaları için geliştirilen güzel bir proje. Bu kapsamda burada güzel bir sera oluşturuldu. Bugün serada öğrencilerimizle birlikte fidelerin dikimini gerçekleştirdik. Tabi bundan sonra öğrencilerimiz bu fideleri diktiği gibi bunlarla ilgili en temel bilgilere de sahip olacaklar, bunlara sahip çıkacaklar, büyütecekler ve inşallah kısa bir zamanda da bunların hasadı için yani bu domatesleri, salatalıkları toplamak için de öğrencilerimizle birlikte olacağız” dedi.

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