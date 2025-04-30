Öğrenciler, Rektörlükten Geri Dönüş Talep Etti

ÖĞRENCİLERDEN YEMEKHANE DÖNÜŞÜMÜNE TEPKİ

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi önündeki alan ve kafe işletmesinin personel yemekhanesi haline getirilmesine karşı çıkan öğrenciler, 600’e yakın imza toplayarak Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne teslim etti. Fakülte önünden rektörlük binasına doğru yürüyen öğrenciler, alanın önce çocuk parkına dönüştürüldüğünü ve kafenin kendilerine danışılmadan bir yemekhaneye çevrildiğini belirterek, rektörlükten bu karardan vazgeçmesini talep etti. Öğrenciler, pazartesi günü açılması planlanan yemekhane için topladıkları imzaları sundu.

HUKUK FAKÜLTESİNDEN BAŞIN AÇIKLAMASI

Hukuk fakültesi öğrencisi, rektörlük önünde yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Son dönemde üniversitelerde artan antidemokratik uygulamalar, öğrencilerin söz, yetki ve karar haklarını yok sayıyor. Bu durum, bireysel hak ihlali olmanın yanı sıra üniversitelerin temel değerleriyle de çelişiyor. Anadolu Üniversitesi’nde alınan kararlar ve uygulamalar, öğrencilerin taleplerinden uzak bir yönetim anlayışını gözler önüne seriyor.”

BÜTÇE KAYNAKLARI VE HARCAMALAR ÇELİŞKİLERİ

Anadolu Üniversitesi’nin internet sitesinde yayımlanan verilere göre, 2024 yılı için üniversiteye tahsis edilen başlangıç bütçesi 4 milyar 359 milyon TL olarak belirlenmiş, ancak bu bütçenin öğrencilerin yararına olmayan projelere harcandığı görülüyor. Hukuk fakültesi bahçesine yapılan çocuk parkı bunun bir örneği. Fakülte bahçesindeki havuzun yıkılıp beton dökülmesiyle yapılan peyzaj çalışmalarının gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmamış.

ÖĞRENCİLERİN TEMEL İHTİYAÇLARINA DİKKAT!

Üniversite yönetimi açıkça soruyor: “Bir hukuk fakültesi öğrencisi, bir ders kitabı için neredeyse 1000 lira ödüyorken; yemekhaneye yapılan zamlarla yemek yerken; kamuda tasarruf nedeniyle temel hijyen ihtiyaçları sağlanmıyorken; neden bu projeye bütçe aktarılıyor?”

KAFE İŞLETMESİNE YENİ DÜZENLEME TALEBİ

Uzun süredir kapalı olan kafe işletmesiyle ilgili belirsizlikler de devam ediyor. Rektörlük, aylardır bu alanda çalışmalar yapıyor, ancak resmi bir açıklama gelmiyor. Öğrenciler, bu bağlamda kendi fikirlerinin dikkate alınmadığını ifade ediyor. Çalışmaların akademik personel yemekhanesi olarak düzenleneceği belirtiliyor. Öğrenciler, bu sürecin dışarısında kalmalarının, üniversite içindeki etkilerini gözler önüne serdiğini düşünüyor.

Öğrenciler, üniversitenin asli unsurları olduklarını belirterek, sosyal alanlardan yararlanma haklarının keyfi kararlarla yok edilemeyeceğini vurguluyor. Tüm bileşenleri kapsayan, demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışı talep ediyor, karar alma mekanizmalarında yer almak istiyor. Harcamaların ve planlamaların kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılmasını ve öğrencilerin görüşlerinin dikkate alınmasını istiyorlar.

TALEPLERİ: SOSYAL ALAN İHTİYACINI KARŞILAMAK

Bu bağlamda talepleri şunlar: Fakültelerinin yanındaki eski kafenin öğrencilerin yararlanabileceği bir alan olarak düzenlenmesi, hukuk fakültesi bahçesine yapılan çocuk parkı uygulamasının iptal edilmesi, fakültelerdeki fiziki yetersizliklerin giderilmesi ve üniversite rektörünün tüm bileşenlerin katılımıyla seçilmesi gerekiyor.