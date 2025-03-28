Öğrenciler Sakarya Üniversitesi Kütüphanelerini Keşfetti

ETKİNLİKTE KÜTÜPHANELERİ KEŞFETTİLER

61. Kütüphane Haftası’nda anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Sakarya Üniversitesi’nin kütüphanelerini deneyimledi. Sakarya’da eğitim gören çocuklar, Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Çocuk Kitaplığı’nı ziyaret etti. Bu etkinlikte, öğrencilere kütüphane düzeni ve kitapların önemiyle ilgili bilgi verildi.

KEŞFETME FIRSATINI YAKALADILAR

Çocuklar, kütüphane ortamını keşfederken kitapları da inceleme imkanı buldu. Kütüphane görevlileri, öğrencilere kütüphanede kitapları nasıl bulabileceklerini ve nasıl ödünç kitap alınabileceğini gösterdi. Bu özel etkinlik, öğrencilerin kütüphane kullanımı konusunda farkındalıklarını artırmayı sağladı.