Öğrenciler Sanal Gerçeklikle Anıtkabir Ziyareti Yaptı

ÖĞRENCİLER ANITKABİR’İ SANAL GERÇEKLİKLE ZİYARET ETTİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu ve Safiye Osman Çeliker İlkokulu, öğrenciler için özel bir etkinlik düzenledi. Yapılan açıklamaya göre, bu etkinlik sanal gerçeklik teknolojisi ile Anıtkabir’in dijital ziyareti üzerineydi. Etkinliğe NKÜ Öğretim Görevlisi Yarkın Çelik, Safiye Osman Çeliker İlkokulu Okul Müdürü Seyhan Topaloğlu ve okul öğretmenleri katıldı. Sanal gerçeklik gözlüklerini takan öğrenciler, Anıtkabir’i sanal ortamda ziyaret ederken büyük bir heyecan yaşadı.

SÜLEYMANPAŞA’DA YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları hızla sürüyor. Belediyeden alınan bilgiye göre, 100. Yıl ve Bahçelievler Mahallesi’nde çalışmalar başlamış durumda. Yetkililer, bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

ERGENE’DE YENİ SEMT PAZARI AÇILDI

Ergene ilçesinde yeni bir semt pazarının açılışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen törende konuşma yapan Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Açılışta Ergene Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek de pazarın esnafa ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Törene, belediye başkanı, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım gösterdi.