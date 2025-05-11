Öğrenciler Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLER ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Pınarhisar’da öğrenciler, şehit aileleriyle bir araya geldi. Pınarhisar Kaymakamlığınca 2025 Aile Yılı için hazırlanan “Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor” Projesi çerçevesinde, ortaokul ve lise öğrencileri şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Öğrenciler, ziyarette bulundukları ailelerle uzun süre sohbet etti. Bu ziyaretlerin devam edeceği bilgisi verildi.

PINARHİSAR’DA TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Pınarhisar ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik Haftası kapsamında düzenlenen denetime, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu da katıldı. Denetim sırasında durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla bir süre sohbet eden Çanakcıoğlu, trafik kurallarının önemini vurguladı. Kurallara riayet eden sürücülere teşekkür etti.