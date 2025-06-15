Öğrenciler Sınav İçin Okulda Bekledi

SINAV HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8’inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirdiği sınavın ilk oturumu öncesi öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda hazır bulundu. Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu’nda sınava katılan öğrencilerin üzerleri aranarak sınıflara alındı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve öğrencilerin sınav saatine odaklanmaları sağlandı.

Öğrenciler, saat 09.30’da başlayan ilk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularını cevapladılar. Okul bahçesine ailelerin girişine izin verilmedi. Sınavın bitişini bekleyen velilerin heyecanları, çocukları kadar gözlemlendi. Ülke genelinde 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığı sınavın ilk oturumu saat 10.45’te sona erecek.

Verilen aranın ardından saat 11.30’da sınavın 2’nci oturumu başlayacak. Liselere geçiş sınavlarının bitiş saati ise saat 12.50 olarak belirlendi. Okul önünde bekleyen aileler, çocukları kadar heyecanlı olduklarını belirterek, sınava katılan tüm öğrencilere başarılar dilediler.