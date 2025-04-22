Öğrenciler Tabyaları Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLERİN ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Erzurum’da ortaokul öğrencileri, şehitleri anmak amacıyla ellerinde Türk bayraklarıyla ecdat yadigarı olan tabyalara yürüyüş düzenledi. Bu etkinlik, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın zorlu çatışmalarının yaşandığı ve halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı’ndaki Aziziye Tabyaları’nda bir program düzenlendi.

ÖĞRENCİLER, DİRENÇ GÖSTERDİ

Erzurum-Pasinler kara yolunda bir araya gelen öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atarak tabyalara doğru yürüdü. İki vatandaş da at üstünde öğrencilere eşlik etti. Yürüyüşün ardından tabyaları dolaşan öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu. Okul Müdürü Selçuk Göçken, burada yaptığı konuşmada, yürüyüş boyunca duygulandığını belirtti. Yaklaşık 3 kilometre yürüdüklerini söyleyen Göçken, “Temel amacımız öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini daha da özümseyip çevrelerinde meydana gelen olaylara duyarlılığının artırılması. Gazze için de yürüdük, elimizden geldiğince onlara dua ile destek olmaya çalışıyoruz.” dedi.

TARİHİN ÖNEMİ VURGULANDI

Müdür Yardımcısı Burak Ekizler, yürüyüşe 64 öğrenci ile 5 öğretmenin katıldığını ifade etti. Öğrencilere tarihi aktarmaya yönelik çabalarının sürdüğünü anlatan Ekizler, “Bu toprakları bizlere vatan kılabilmek için geçmişte çok büyük fedakarlıklar ve mücadeleler verilmiştir. Bugün sabrın ve inancın neticesinde buralardayız. Bizlere cennet vatanı emanet eden aziz şehitlerimizin mücadeleleri, yanımızdaki öğrencilere aktarmalıyız ki onlar da gelecek nesillere aktarabilsinler.” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİN DUYGULARI

Öğrencilerden Nurgül Kasal, tabyaları gezerken çok heyecanlandığını ve gurur duyduğunu belirterek, “Buraları görmek insanı çok duygulandırıyor.” sözleriyle hislerini ifade etti. Yürüyüş ve etkinlik, öğrencilerin milli bilincini artırırken, geçmişe olan saygıları ve bağlılıkları da güçlendiriyor.