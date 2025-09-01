Haberler

Öğrenciler Ücretsiz Tıraş Edildi, Teşekkürler

ÜCRETSİZ TIRAŞ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde Dadaloğlu Mahalle Muhtarı Ömer Yılmaz öncülüğünde öğrenciler ücretsiz tıraş oldu. Hayırsever iş adamı Muhammed Cengiz’in destekleri ile mahalledeki tüm öğrenciler bu hizmetten yararlandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala, Muhtar Yılmaz ve işadamı Cengiz, mahalleye berberler getirerek bu organizasyonu gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLERİN TEŞEKKÜRÜ

Okul binasına gelen tüm öğrenciler ücretsiz olarak tıraş edildi. Öğrenciler ve veliler, Muhtar Yılmaz ile işadamı Cengiz’in bu örnek davranışı dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

ÖNEMLİ

