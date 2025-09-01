Öğrenciler Ücretsiz Tıraş Oldu Kayseri’de

Haberler

ÜCRETSİZ TIRAŞ HİZMETİ

Kayseri’nin Tomarza ilçesindeki Dadaloğlu Mahallesi’nde Muhtar Ömer Yılmaz’ın öncülüğünde, öğrenciler ücretsiz tıraş ediliyor. Hayırsever iş adamı Muhammed Cengiz’in katkılarıyla mahalledeki tüm öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ücretsiz tıraş olma fırsatı buldu.

HAİR TIRAŞ ETKİNLİĞİ

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, Muhtar Yılmaz ve işadamı Cengiz’in desteğiyle mahalleye berberler getirildi. Gelen tüm öğrenciler okul binasında ücretsiz tıraş edilerek yeni döneme hazırlandı. İşlemin ardından öğrenciler ve veliler, Muhtar Yılmaz ve işadamı Cengiz’in örnek davranışları için teşekkür ederken, bu tür yardımların devamının beklediklerini ifade etti.

ÖNEMLİ

