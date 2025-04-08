Öğrenciler Ve Veliler, 2025 Yaz Tatilini Araştırıyor. MEB’in Takvimine Göre 20 Haziran

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona erme tarihini ve yaz tatilinin başlangıcını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvim sayesinde okulların kapanış tarihi ve yaz tatiline dair detaylar belirgin hale geldi. Özellikle erken tatil söylentilerinin gündemde olduğu bu dönemde, MEB’in açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak, erkene mi alındı? İşte 2025 yaz tatiline ilişkin güncel bilgiler ve okulların kapanış tarihi hakkında yanıtlar…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milyonlarca öğrenci ve veli, “2025 yaz tatili ne zaman başlayacak?” ve “Okullar ne zaman kapanıyor?” sorularını araştırıyor. MEB’in yayınladığı 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü yaz tatiline girecek.

YAZ TATİLİ HAKKINDA DETAYLAR

Karnelerin dağıtılması sonrasında öğrenciler, yaklaşık 3 ay sürecek uzun bir yaz tatiline başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılına ait ayrıntılar ise MEB’in ilerleyen tarihlerde yapacağı açıklamalarla netleşecek.

YAZ TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

2025 yaz tatilinin önceden başlayabileceği yönündeki iddialar, öğrenci ve veliler arasında büyük bir merak oluşturdu. “Yaz tatili erkene mi alındı? Okullar erken mi kapanacak?” soruları, son günlerde arama motorlarında sıkça sorgulanan konular arasında yer aldı.

MEB’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, bu konudaki iddialara kesin bir yanıt verdi. MEB’in yaptığı açıklamada, yaz tatilinin öne çekilmesiyle ilgili bir karar veya düzenleme bulunmadığı belirtildi. MEB’in resmi takvimine göre okullar, 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak ve bu tarihten itibaren öğrenciler yaz tatiline girecek. Sonuç olarak, 2025 yaz tatili planlandığı gibi Haziran ayının üçüncü haftasında başlayacak.