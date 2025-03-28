Öğrenciler, Yaşlıların Bayramını Kutladı

YAŞLI VATANDAŞLARLA BAYRAM COŞKUSU

Muğla’nın Datça ilçesinde, “Yan Yanayız” projesi doğrultusunda lise öğrencileri, yaşlı çınarlarla bir araya gelerek Ramazan Bayramı’nı kutladı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu proje çerçevesinde, Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçede bir kahvehaneye giderek burada bulunan yaşlı bireylerin bayramını kutladı.

GEÇMİŞİ VE GELENEĞİ PAYLAŞMA FIRSATI

Öğrenciler, burada yaşlı vatandaşlarla sohbet ederken, onların geçmiş tecrübelerini dinleme imkanı buldu. Sohbetler sırasında eski gelenekler gençlere aktarılırken, karşılıklı bir bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Bu tür etkileşimler, öğrencilerin anlaması ve öğrenmesi gereken bir konu olarak değerli bir deneyim sağladı.