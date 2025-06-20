Haberler

Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNE GİRDİ

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde, öğrenciler karne töreninin ardından yaz tatiline giriş yaptı. Fatih İlkokulu’nda gerçekleştirilen törende, öğrencilere karneleri dağıtıldı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Törende konuşan okul müdürü Mehmet Çoker, yıl boyunca birçok sosyal etkinlik düzenlediklerini belirtti. Bu süreçte en büyük destekçilerinin öğretmenler olduğunu vurgulayan Çoker, “Yıl boyunca herkesin elinden geleni yaptığı” mesajını verdi. Öğrencilere tatil süresince dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye eden Çoker, öğretmenlere de katkıları için plaket takdim etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla Güreşçilerinden Başarı Dolu Şampiyona

Sivas'ta gerçekleşen Minikler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Muğlalı sporcular, 2 altın ve 10 bronz madalya ile Türkiye ikincisi oldu. Başarılarıyla öne çıktılar.
Haberler

Yks 4 Yanlış 1 Doğruyu Götürüyor

2025 YKS'de TYT, AYT ve YDT için puanlama, doğru ve yanlış cevapların önemli etkisiyle belirlenecek. ÖSYM'nin güncel net sistemi detayları merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.