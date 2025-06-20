Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNE GİRDİ

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde, öğrenciler karne töreninin ardından yaz tatiline giriş yaptı. Fatih İlkokulu’nda gerçekleştirilen törende, öğrencilere karneleri dağıtıldı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Törende konuşan okul müdürü Mehmet Çoker, yıl boyunca birçok sosyal etkinlik düzenlediklerini belirtti. Bu süreçte en büyük destekçilerinin öğretmenler olduğunu vurgulayan Çoker, “Yıl boyunca herkesin elinden geleni yaptığı” mesajını verdi. Öğrencilere tatil süresince dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye eden Çoker, öğretmenlere de katkıları için plaket takdim etti.