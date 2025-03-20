Öğrencilerden Gazze’ye Yardım Kampanyası

DARENDE’DEN GAZZE’YE YARDIM KAMPANYASI

Malatya’nın Darende ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü aracılığıyla “Harçlığım Gazze’ye” sloganıyla bir kampanya düzenledi. Bu kampanyada toplanan yardımlar, Gazze’ye gönderilecek. 43 bin 120 TL’lik bağış, okulun öğretmenleri Ayşe Yağan, Gamze Aybar ve okul müdürü Mehmet Koda’nın katılımıyla, İlçe Müftüsü Sinan Şen’e teslim edildi.

İlçe Müftüsü Sinan Şen, öğrencilere teşekkür ederek, “Müslüman Gazzeli kardeşlerimiz için duyarlı olan öğrenci ve öğretmenlerimizden Allah razı olsun” diyerek, bu tür örnek davranışların diğer okullara ilham vereceğini belirtti. Şen, aynı zamanda bağış ile ilgili makbuzları öğrencilere teslim etti ve Gazze için dua etti.

DAHA FAZLA YARDIM ÇALIŞMALARI

Okul müdürü Mehmet Koda, okulda Gazze için sürekli bir yardım kutusu oluşturduklarını ifade etti. Her ay düzenli olarak toplanan yardımların İlçe Müftülüğü’ne teslim edileceğini belirten Koda, öğrenci, öğretmen ve velilerin maddi ve manevi olarak her zaman Gazze’nin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.