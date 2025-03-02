Öğrencilerden Kaymakama Anlamlı Ziyaret

ORTACA KAYMAKAMI İLE SOHBET

Şehit Asteğmen Ünal Daka İlkokulu anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, Kaymakam Aktaş ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi ve çeşitli sorular sordu.

ÖĞRENCİLERİN NEŞESİ

Kaymakam Aktaş, miniklerin ziyaretini büyük bir sevgiyle karşıladı ve onların sorularına yanıt verdi. Ziyaretin sonunda, Aktaş öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim ederek, böyle etkinliklerin öneminin altını çizdi. Aktaş, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir arada olmak çok güzel. Onların neşesi ve enerjisi, bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.