Son Dakika Haberler

Öğrencilerden Kaymakama Anlamlı Ziyaret

ogrencilerden-kaymakama-anlamli-ziyaret

ORTACA KAYMAKAMI İLE SOHBET

Şehit Asteğmen Ünal Daka İlkokulu anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, Kaymakam Aktaş ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi ve çeşitli sorular sordu.

ÖĞRENCİLERİN NEŞESİ

Kaymakam Aktaş, miniklerin ziyaretini büyük bir sevgiyle karşıladı ve onların sorularına yanıt verdi. Ziyaretin sonunda, Aktaş öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim ederek, böyle etkinliklerin öneminin altını çizdi. Aktaş, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir arada olmak çok güzel. Onların neşesi ve enerjisi, bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Seçim Anketi: CHP Birinci Parti Çıktı

Abdullah Öcalan'ın "Silahları bırakın" çağrısı sonrası yapılan ankette CHP yüzde 31,2 ile birinci, AK Parti ise yüzde 29 ile ikinci oldu. MHP'nin oy oranı yüzde 8.
Son Dakika Haberler

Bursa’da Alkollü Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

Bursa'da alkol kontrolünde, üçüncü kez ehliyeti alınan sürücünün ehliyeti kalıcı olarak iptal edildi ve 9 bin 267 lira para cezası verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.