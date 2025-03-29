Öğrencilerden Mahalle Muhtarına Bayram Ziyareti

ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELDİ

Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar, Mehmet Nuri Efendi Anaokulu’ndan gelen minik öğrencileri mahalle konağında misafir etti. Öğrenciler, öğretmenleri ve okul müdürü Asiye Gözü Yaşlı’nın rehberliğinde Muhtar Çınar’a saygı duruşunda bulunarak bayramlaştı.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Mahalle konağında düzenlenen etkinlikte Muhtar İlhami Çınar duygularını şu sözlerle ifade etti: “Bunlar geleceğin genç nesilleri, genç mimarları; ilimize ve vatanımıza faydalı evlatlar olacaklar. Yüce Rabbim başta sağlık ve hoşluk versin.” Etkinlikte öğretmen Öznur Çolakoğlu da öğrencilere rehberlik etti. Bu özel buluşma, mahalledeki birlik ve beraberlik hissiyatını güçlendirirken, genç nesillerin toplumsal değerlere olan bağlılığını da ortaya koydu.