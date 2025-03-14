Öğrencilerden Mehmetçik’e Anlamlı Mektup Ziyareti

YAZILAN MEKTUPLAR MEHMETÇİĞE GÖNDERİLDİ

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Yelkenli İlkokulu’nun 1. sınıf öğrencileri, okuma yazma etkinlikleri kapsamında anlamlı bir projeye imza atmış durumda. “İlk Mektubum Mehmetçiğe” etkinliği çerçevesinde Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden minik öğrenciler, Mehmetçiğe hitaben yazdıkları mektupları teslim etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanıyor.

ÖĞRENCİLERİN DUYGULARI PAYLAŞILDI

Ziyaret sırasında, öğrenciler vatan savunmasında görev yapan askerlere sevgi ve desteklerini iletti. Karakol komutanlığı yetkilileri, bu anlamlı ziyaretleri nedeniyle öğrencilere teşekkür etti ve onların güzel düşüncelerinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

ANLAMLI GÜN FOTOĞRAFLA ÖÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Etkinlik, öğrencilerin Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona eriyor. Bu, öğrencilerin anlamlı bir projeye katkıda bulunmalarının yanı sıra, vatan sevgisinin de pekişmesine vesile oldu.