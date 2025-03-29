Öğrencilerden Ramazana Özgü Anlamlı Proje

ÖĞRENCİLERDEN YARDIM ELİ

Erzincan’da lise öğrencileri, “Bir Tabak Sevgi” projesi ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ya da yemek yapamayacak durumda olan ailelerin kapılarını çalarak onların iftar sofralarını hazırlıyor. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri, bu projeyle toplumsal dayanışmayı güçlendiriyorlar. Ramazan ayının sıcak ve birleştirici ruhu bir kez daha gözler önüne seriliyor.

PAYLAŞIMIN GÜCÜ

Öğrenciler, sevgiyle yaşlı ve muhtaç bireylerin evlerine giderek onlarla bir araya geliyor. Mutfakta birlikte yemek hazırlarken, tencerelerden yükselen buharla birlikte içten sohbetler de odanın atmosferini renklendiriyor. “Bir kaşık çorbada, bir dilim ekmekte paylaşmanın en güzel hali” ifadesi, bu proje ile yansıtılan birlikteliğin özünü oluşturuyor. Gençler, sahip oldukları enerjiyle yaşlıların tecrübelerini buluştururken, yalnızlık dostluğa dönüşüyor.

UMUT VE DAYANIŞMA

Yemekle başlayan bu buluşmanın, sunduğu sadece bir tabak yemek olmadığını gösteriyor. Umut, dayanışma ve insan olmanın en zarif hali, bu basit ama anlamlı etkileşimlerde kendini gösteriyor. Öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunarak hem kendileri için anlamlı bir deneyim yaşıyor hem de topluma örnek oluyor.