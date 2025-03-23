Öğrencilerden Yolda Kalanlara İftar İkramı

RAMAZAN AYINDA ANLAMLI ETKİNLİK

Muş’ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Danışment Gazi Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri, Ramazan ayının manevi havasını paylaşmak amacıyla hoş bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler, iftar saatinde yolda olan sürücülere ve yolculara su ve hurma ikram etti. Ramazan ayının birlik ve beraberlik temasına vurgu yapmak için iftar vaktinde trafikte bulunan vatandaşlara iftarlık kumanya dağıtarak gönüllere dokundu. Bu jest, trafikte kalan sürücüler ve yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE ÖNEM VERİLİYOR

Danişmend Gazi Öğrenci Yurdu Müdürü Hasan Yarçin, yurtta kalan öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğini aktardı. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında barınan öğrencilerle birlikte çeşitli aktiviteler yürüttüklerini anlatan Yarçin, Ramazan ayında da bu tarz etkinliklere yer verdiklerinin altını çizdi. Yarçin, Komşu Projesi kapsamında gönüllü öğrencilerin yurtta paketledikleri yemekleri kırmızı ışıkta duran sürücülere ikram ettiklerini belirtti. “Öğrencilerimizle çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bugün de yine öğrencilerimizle beraber iftar saatinde yolda, trafikte olan, yaya olarak giden ve iftar saatinde evlerine yetişemeyen vatandaşlarımıza paketler yaparak kumanya şeklinde ikram edildi” dedi.

KUMANYALARDA NELER VAR?

Melih Sancak adlı öğrenci ise, “İftara yetişemeyen vatandaşların mağdur olmamaları için kumanyalar hazırladık. İftara geç kalanlara hazırladığımız bu kumanyaların içerisinde hurma, su, meyve suyu ve kek var” diyerek etkinliğin amacını açıkladı.