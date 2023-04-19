Öğrencilere bayramda 1000 TL harçlık verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması sonrası öğrencilere bayramda 1000 TL harçlık verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli bayram ikramiyesinden faydalandı. 1100 TL olan ikramiye bu yıl 2000 TL’ye çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrencilere de ikramiye verileceği yönündeki sözlerinin ardından öğrenciler bayram harçlığını alıp alamayacağını sorgulamaya başladı. Yılda iki kez ödenen ikramiyelerin üniversite öğrencilerine verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 21 Nisan’da başlayacak Ramazan Bayramı öncesi 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu var mı?

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan öğrencilere bayram harçlığı gündem oldu. AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Erdoğan, yükseköğrenimde okuyan gençlere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını belirtti. Öğrencilere bayram ikramiyesi uygulamasının da getirileceğini açıklayan Erdoğan’ın sözlerinin ardından 1000 TL bayram harçlığı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, üniversite öğrencilerine bayram harçlığı başvurusu var mı? 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi?

1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

Ak Parti seçim beyannamesinde gençlere yönelik verilen sürprizlerden birisi olan bayram harçlığı, tıpkı emeklilerde olduğu gibi ikramiye ödenmesi esasına dayanıyor. Hali hazırda emekliler 2000 TL bayram ikramiyesi alabiliyor. Yılda iki kez verilen ödemelerden üniversite öğrencilerinin de faydalanması öngörülüyor. Yükseköğrenim kurumlarında okuyan öğrencilere verilecek ikramiyenin 1000 TL olacağı düşünülüyor.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU VAR MI?

Üniversite öğrencileri için düşünülen bayram harçlığı taslak olarak belli olsa da, ikramiye desteğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. İkramiyenin ne kadar olacağı ne zaman ödeneceği ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Bu ödemenin seçimlerden sonra devreye girmesi bekleniyor. Bu senaryoda öğrencilere Kurban Bayramı öncesi 1000 TL bayram harçlığı verilmesi söz konusu olabilir.

EMEKLİLER 2000 TL ALIYOR

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin son iki yıldır 1.100 TL olarak aldığı bayram ikramiyesi bu yıl 2.000 TL’ye yükseltilmişti. Ödeme tarihleri de bayram öncesine çekilmişti. 14 Nisan’da başlayan ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak ve ödemeler bayramdan önce bitecek.

GENÇLERE VERGİ MUAFİYETİ

AK Parti seçim beyannamesinde gençleri ilgilendiren konularla ilgili verilen vaatler arasında şunlar yer alıyordu:

– Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. Sosyal yardımlar yoksulluk seviyesine düşülmesini önleyecek şekilde yapılandırılacak.

– Üniversiteli gençlere “Gençlik Kartı” uygulaması başlatılacak. Bu kartla tiyatro, sinema ve diğer kültür sanat etkinliklerine giriş ücretsiz veya indirimli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyanname açıklamasında “Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak.

Gençlere ve yeni evleneceklere kredi desteği verilecek. Evlenecek çiftlere 48 ay vadeli, faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi açılacak.