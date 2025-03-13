Öğrencilere Duygusal Doğum Günü Sürprizi

ÖĞRENCİLERİNDEN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Adana’da, Alparslan Türkeş Ortaokulu’nun 6-C sınıfı öğrencileri, Sosyal Bilgiler ve Kültür Medeniyeti ile Sınıf Öğretmeni Şengül Çalışkan için anlamlı bir doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Öğrenciler, öğretmenlerine “Bir öğrenci kavgada yaralandı” diyerek yardım çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine Çalışkan, hemen sınıfa gitti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Sınıfa girdiğinde yerde yatan bir öğrenci gören Çalışkan, o anda yanına gelen öğrencinin çiçekle “İyi ki doğdun” demesiyle duygusal anlar yaşadı. Öğrencilerin duygu dolu kutlamasıyla öğretmen gözyaşlarına boğuldu. Şengül Çalışkan, hazırlanan yaş pastanın üzerindeki mumları da üfledi. Öğretmen, “Öğrencim benim yanıma gelip sınıfta kavga olduğunu söylediğinde aslında önce üzüldüm. Ama sınıfa geldim, oraya vardığımda mutlulukla karşılaştım. Onları çok ama çok seviyorum” şekilde konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Bu özel günde öğretmene çiçek veren Mustafa Kemal Aydın, “Öğretmenimizi çok seviyoruz. Ona sürpriz bir doğum günü yapmak istedik” diyerek düşüncelerini aktardı. Diğer öğrenciler de, öğretmenlerini çok sevdikleri için bu sürprizi yaptıklarını, öğretmenin duygulanması üzerine kendilerinin de duygulandığını ifade etti.