Öğrencilere Tatil Müjdesi Geldi

ÖĞRENCİLER VE VELİLER BAYRAM TAKVİMİNİ TAKİP EDİYOR

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025 yaz tatilini etkileyecek olan bayram takvimini merakla bekliyor. Kurban Bayramı’nın tarihi, okulların kapanış günleriyle örtüşme potansiyeli taşıyor. Eğer 5 Haziran Perşembe günü, bayram arefesi olarak resmi tatil ilan edilirse, tatil süresi 12 güne kadar uzayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvim açıklaması ve Cumhurbaşkanı onayı sonrasında tüm detaylar netleşecek. Bu durum, hem eğitim sektörü hem de tatil hazırlığı yapan aileler arasında büyük bir heyecan yarattı.

BAYRAM VE OKUL KAPANIŞ GÜNLERİ ÇAKIŞIYOR

Kurban Bayramı 2025’te 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Dini görevler ve ziyaretler, 9 Haziran Pazartesi akşamına kadar devam edecek. Eğer 5 Haziran Perşembe günü resmi tatil kabul edilirse, öğrencilerin okul zillerinin sustuğu gün 4 Haziran Çarşamba olmayacak. Bunun yerine tatil 5 Haziran’dan itibaren başlayacak ve 16 Haziran’a kadar sürecek. Okulların kapanış tarihi, bayram ile bütünleşeceği için erken yaz tatili düşünülmeye başlanacak. Bazı veliler, tatil planlarını bu olasılığa göre güncellemeye başladı.