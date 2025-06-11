Öğrencileri rehin alan öğretmen hakkında iddianame

BEŞİKTAŞ’TA GÜNDEM OLAN OLAY

Beşiktaş’taki bir lisede, yanında getirdiği silahla öğrencileri sınıfa kilitleyen ve müdür yardımcısı ile öğretmenlere silah doğrultarak saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretmen Serdar Alagöz hakkında 50 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep eden bir iddianame hazırlandı. 16 Ekim 2024’te Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen olay sonrası yürütülen soruşturma neticelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; müdür yardımcısı Ayşe A., öğretmenler Lütfiye K., Esra İ. ve kantinci İsmet B. “müşteki” olarak, Serdar Alagöz ise “şüpheli” olarak yer aldı.

OLAYIN GELİŞİMİ VE CİDDİYETİ

İddianamede, şüpheli Alagöz’ün olay günü 6 öğrenciyi sınıflarından alarak boş bir sınıfa hapsettiği, müdür yardımcısı Ayşe A. tarafından öğrencilerin sınıftan çıkarılmasının ardından, Alagöz’ün öğretmenlere silah doğrulttuğu ancak silahın ateş almadığı anlatılıyor. Okulun çıkış kapısına doğru silahı tamir etmeye çalışırken, silahın ateş almaya başladığı ve kantin görevlileri İsmet B. ile Hakan B.’nin durumu fark ederek Alagöz’ü yakalayıp polise teslim ettikleri belirtiliyor. Alagöz’ün üzerinde bulunan silahla beraber 2 ekmek bıçağı, 1 meyve bıçağı, 4 cep telefonu, 2 fişek ve şarjör ele geçirildiği de kaydediliyor.

ŞÜPHELİNİN SAVUNMASI VE PSİKOLOJİK DURUMU

İddianameye göre, Alagöz’ün ifadesinde 2023’ten beri bilişim teknolojileri öğretmeni olduğu, 6 yıl önce yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle doktora gittiği ve “anksiyete obsesif bozukluk” tanısı aldığı bilgisi yer alıyor. Olay günü kendisine baskı uygulandığı gerekçesiyle yaşanan durumları aktaran Alagöz, kantinde eski eşi “Pınar” yazısını görünce aşırı tahrik hissederek silahını çıkardığını belirtiyor. Öğrencilere zarar gelmemesi için bilişim laboratuvarında öğretmen Esra İ. ile birlikte kapıyı kilitlediği ve sonrasında kendisine zarar vermeyi düşündüğünü ifade ediyor.

ADLİ SÜREÇ VE TALEP EDİLEN CEZA

Müşteki Esra İ. ise Alagöz’ün kendilerine “buradan sakın çıkmayın, size 20 tane köfte ısmarlayacağım” dediğini, öğrencilerin bu sırada başka bir sınıfa hapsedildiği bilgisini paylaştı. İddianamede, şüpheli Serdar Alagöz’ün iki kişiye karşı “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, zincirleme olarak birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, korku, kaygı ve panik oluşturacak şekilde silahla ateş etme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplamda 23 yıl 2 aydan 50 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Şüphelinin yargılanmasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak.