“Öğrencileri Siyasete Alet Etmeyin” dedi

ÖĞRENCİLERİ SİYASETE ALET ETMEYİN

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Antalya’daki mitinginde Akdeniz Üniversitesi mezuniyet törenleri konusundaki açıklamalarını ve yaklaşık 40 kişilik bir grupla gerçekleştirilen sembolik kep atma eylemini eleştirdi. Rektör Özkan, “Siyaset yapıyorsanız memleket için yapmanız gerekir. Siyaseti şahsi şov için yapmazsınız. Hele ki siyasetin karıştırılmaması gereken en önemli kurumlar üniversitelerdir. Üniversitelere siyaset girerse o kurumlar darmadağın olur” dedi.

AÇIKLAMALARINA YANIT VERDİ

Manavgat Turizm Fakültesi’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan mezuniyet töreninde bulunan Özkan, yaşananlarla ilgili Akdeniz Üniversitesi adına üzgün olduğunu söyledi. Özgür Özel’in mitingde üniversitedeki mezuniyet töreninin iptal olduğu yönündeki sözlerine yanıt veren Rektör, “Sayın Özgür Özel, dün Antalya’da bir miting düzenledi. Ancak talihsiz bir açıklamada bulundu. Bu açıklaması doğru değildi ve hakaretler içeriyordu” ifade etti. Süreçle ilgili önceden CHP’li milletvekillerini bilgilendirdiğini belirten Özkan, “Biz mezuniyet törenlerimizi iptal etmedik, yapıyoruz. Ancak sanki bunu hiç anlatmamışım gibi. Dün Özgür Özel mitingde ağzına geleni söyledi. Hem benim adıma hem Akdeniz Üniversitesi adına. Bu gerçekten çok kırıcıydı” dedi.

MEZUNİYET YETİŞKİNLİĞİ

Bu yıl üniversiteden yaklaşık 15 bin öğrencinin mezun olacağını vurgulayan Rektör Özkan, “Öğrencilerimize sorarak mezuniyeti nasıl yapmamız gerektiğine karar verdik. Herkes bunu tercih etti. Bir siyasi partinin de mezuniyet törenimizi nasıl yapacağımıza dair bir sahiplenme içinde olması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Bu mitingde hem hakaret vardı hem de yalanlarla doluydu” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTELERDE SİYASET

Öğrencilerin siyasete alet edilmesine sert tepki gösteren Özkan, “Siyaset yapıyorsanız memleket için yapmanız gerekir. Memlekete için yapmadığınız siyaset siyaset değildir. Siyaseti şahsınız için şov amaçlı yapmazsınız. Hele ki siyasetin karıştırılmaması gereken en önemli kurumlar üniversitelerdir. Üniversitelere siyaset girerse, o zaman sorarsınız ‘Türkiye’de neden ilk 100’de üniversitemiz yok’. Siyasetin karıştığı yer darmadağın olur. Bu bağlamda ben kınıyorum” dedi.

MEZUNİYETLER DEVAM EDİYOR

Akdeniz Üniversitesi’nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere pek çok birimde mezuniyet törenleri başarıyla gerçekleşiyor. Prof. Dr. Özkan, “Manavgat Turizm Fakültesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde coşkulu bir törenle öğrencilerini uğurladı. Haziran boyunca diğer fakülte ve meslek yüksekokulları da mezuniyetlerini gerçekleştirecek” dedi. Üniversite yönetimi, toplu törendeki eleştiriler sonrası, öğrencilerin sahnede daha uzun süre kalmasını sağlamak amacıyla fakülte bazlı kutlamalara geçme kararı aldı. Bu uygulama ile her öğrenci hocalarının alkışları eşliğinde sahneye davet edilerek diplomalarını alıyor.