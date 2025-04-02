Haberler

Öğrencilerin Boykot Çağrısına Geniş Destek

ÖĞRENCİLERDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Ülke genelinde öğrencilerin yaptığı boykot çağrısı, önemli yankılar uyandırıyor. Bu çağrıya birçok kişi ve kurum da desteklerini duyurdu. Boykota katılan işletmeler, 2 Nisan Çarşamba günü kapalı olduklarını açıkladı. Şimdi ise gözler 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek olası bir boykot için yapacak açıklamalara çevrildi.

PROTESTOLAR VE BOYKOTLAR

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla gerçekleşen protestolar, boykotlarla devam ediyor. Sosyal medyada 2 Nisan’da tüketimi durdurma çağrıları yayılmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabı üzerinden “Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.” şeklinde paylaşım yaparak tüketim boykotuna destek verdi.

BOYKOTUN GELECEĞİ

Öğrencilerin boykot çağrısı, toplumun farklı kesimlerinde büyük bir etki yaratıyor. Ancak, 9 Nisan Çarşamba günü için yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Durum ilerleyen günlerde netlik kazanabilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli’de Tavuk Dönerden Zehirlenme Olayı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner tüketen 52 kişi, mide bulantısı ve kusma nedeniyle hastaneye başvurdu. İki hastanın durumu kritik, restoran ise kapatıldı.
Haberler

Otizmde Erken Tanı Önemi Büyük

Uzmanlar, otizm tanılı çocukların erken teşhis ve tedavi ile önemli gelişim gösterebileceğini belirtiyor; aileler için erken muayene çağrısında bulunuluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.