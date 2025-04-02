Öğrencilerin Boykot Çağrısına Geniş Destek

ÖĞRENCİLERDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Ülke genelinde öğrencilerin yaptığı boykot çağrısı, önemli yankılar uyandırıyor. Bu çağrıya birçok kişi ve kurum da desteklerini duyurdu. Boykota katılan işletmeler, 2 Nisan Çarşamba günü kapalı olduklarını açıkladı. Şimdi ise gözler 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek olası bir boykot için yapacak açıklamalara çevrildi.

PROTESTOLAR VE BOYKOTLAR

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla gerçekleşen protestolar, boykotlarla devam ediyor. Sosyal medyada 2 Nisan’da tüketimi durdurma çağrıları yayılmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabı üzerinden “Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.” şeklinde paylaşım yaparak tüketim boykotuna destek verdi.

BOYKOTUN GELECEĞİ

Öğrencilerin boykot çağrısı, toplumun farklı kesimlerinde büyük bir etki yaratıyor. Ancak, 9 Nisan Çarşamba günü için yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Durum ilerleyen günlerde netlik kazanabilir.