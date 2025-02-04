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Öğrencilerin Ölümünden Şüpheli 3 Yıl Sonra Yakalandı

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OLAYIN BAŞLANGICI

Viranşehir-Ceylanpınar yolu üzerindeki okullar bölgesinde, 24 Ekim 2022’de başlayan bir tartışma, husumetli ailelerin çocukları arasında patlak verdi. İlerleyen süreçte tartışma, ailelerin de işin içine girmesiyle silahlı kavgaya dönüştü.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Yaşanan kargaşada, olayla bir ilgisi bulunmayan okul servis minibüsünde bulunan lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ve Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybetti. Olayda toplamda 14 kişi de yaralandı.

FAİLİN YERİ BELİRLENDİ

Silahlı kavgayla ilgili olarak, kargaşanın içine karışan kişilerin saklandığı adres tespit edildi.

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