Öğrencilerle İlgili Siyasi Yasak İddiası

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ İDDİA

Saygı Öztürk, tutuklu öğrenciler hakkında önemli bir iddiada bulundu. 15 Mart tarihinde tutuklanan 139 öğrenci için iddianamenin hazırlandığını yazan Öztürk, öğrenciler hakkında siyasi yasak talep edildiğine dikkat çekti. Bu iddialar, bazı basın organlarında da yer alarak kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle dava açılan öğrenciler hakkında özellikle siyasi yasak uygulandığına dair haberlerin manipülatif nitelikte olduğunu açıkladı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, son dönemlerde meydana gelen toplumsal olaylara ilişkin haklarında dava açılan öğrenciler hakkında siyasi yasak talep edildiğine dair haberlerin yalan olduğu vurgulandı.

TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE TEDBİRLER

Açıklamada, “Bilindiği üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereğince ceza ve infaz sistemimizde suç ayrımı olmaksızın tüm kasten işlenen suçlarda mahkumiyetin doğal sonucu olarak aynı maddede belirtilen belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirleri herhangi bir talep olmaksızın uygulanmaktadır.” denildi.