Öğrenciye Heimlich Manevrası Yapıldı

BOĞAZINA ŞEKER TAKILAN ÖĞRENCİYE YARDIM

Sivas’ta bir ilkokulda, boğazında şeker kalan bir öğrenciye nöbetçi öğretmen hızlı bir şekilde yardım etti. Olay, Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulunda meydana geldi ve güvenlik kameralarına yansıyarak büyük bir ilgi topladı.

HEİMLİCH MANEVRASI UYGULANDI

Olayın detaylarına göre, 2. sınıf özel eğitim öğrencisi E.K, teneffüste şeker yediği sırada boğazına takıldı. Nefes almakta zorlandığı için hemen okul koridoruna koşan öğrenci, yardım beklentisi içinde kaldı. Bu sırada nöbetçi öğretmen Cevdet Eser, durumu fark ederek hemen öğrencinin yanına gitti ve onu kucağına alarak heimlich manevrasını başarılı bir şekilde uyguladı. Öğrencinin boğazındaki yabancı madde bu sayede çıkarıldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.