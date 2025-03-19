Öğrenciyi Heimlich Manevrası İle Kurtardı

NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇTI

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 2. sınıf bir öğrenci, nefes borusuna şeker kaçması sonucu tehlikeli bir an yaşadı. Olay, öğle saatlerinde Çermik ilçesindeki Ercan Demirkol İlkokulu’nda meydana geldi. Öğrenci, teneffüste tükettiği şeker nedeniyle zor duruma düştü.

ÖĞRETMEN MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden öğretmen, çocuğun nefes almakta zorlandığını görünce acil müdahale gerektiğini düşündü. Şekeri çıkarmayı başaramayan öğretmen, çocuğun yardımına bahçedeki ilkokul öğretmeni Bayram Kaya’yı çağırdı. Kaya, derhal Heimlich manevrasını uygulayarak öğrenciyi başarılı bir şekilde kurtardı. Olay sonrasında çocuk güvende hissetmeye başladı ve sağlık durumu iyiye gitti.