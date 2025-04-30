Öğrenciyi Kurtaran Öğretmene Tebrikler

ÖĞRENCİ BOĞULMA TEHLİKESİYLA YÜZYÜZE GELDİ

Isparta’daki Selahattin Seçkin İlkokulu’nda, bir öğrencinin boğulma tehlikesi geçirdiği anlar, öğretmeni Gözde Batmaz Akın’ın hızlı müdahalesi sayesinde sona erdi. Merkez ilçedeki ilkokulda, öğrenciler ders arasında atıştırmalık yerken, Eylül Y. isimli öğrenci aniden soluk borusuna gıda maddesi kaçırdı.

ÖĞRETMEN HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Küçük öğrencinin nefes almakta zorlandığını gören öğretmen Gözde Batmaz Akın, hızla müdahale ederek Heimlich manevrasını uyguladı. Bu manevra sayesinde öğrencinin soluk borusundaki engel ortadan kalktı ve Eylül Y. yeniden nefes almaya başladı. Olayın ardından, sınıf arkadaşları ve öğretmen derin bir nefes alarak büyük bir rahatlama hissetti.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğretmenin soğukkanlılığı ve bilinçli müdahalesi sayesinde öğrencinin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Açıklamada, “Öğretmenimizi duyarlılığından ve bilinçli müdahalesinden dolayı tebrik ediyor, öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadesine yer verildi.