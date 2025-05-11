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Öğretmen Adayları, Atama Talep Etti

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Başkentte atama bekleyen bazı öğretmen adayları, kamu alımlarının yetersiz olduğu konusunda Ulus Zafer Anıtı önünde açıklama yaptı. Türkiye’nin çeşitli illerinden Ankara’ya gelen öğretmen adaylarına, farklı sendikalar ve bazı siyasi parti temsilcileri de destek veriyor.

SİSTEME ELEŞTİRİLER YAPILDI

Burada konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “ücretli öğretmenlik” sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak, ek atama yapılmasını, atamalarda eşit dağılımın sağlanmasını ve branşlarla ilgili sorunların giderilmesini istedi. Özçağdaş, “Eğer bir ülkede 100 bin ücretli öğretmen varsa 100 bin öğretmen açığı var demektir. 15 bin değil, 100 bin atayacaksınız.” ifadelerini kullandı. Ardından, farklı branşlardaki öğretmen adayları da taleplerini dile getirdi.

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