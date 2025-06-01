Öğretmen Adayları, Ek Atama Bekliyor

ÖĞRETMEN ADAYLARI ATAMA BEKLENTİSİYLE TOPLANDI

Başkentte, ek atama bekleyen bazı öğretmen adayları Ulus Zafer Anıtı’nde bir araya geldi. Anıt önünde gerçekleşen etkinlikte, öğretmen adayları “2024 KPSS ek atama müjdesi bekliyor” ve “Eğitim meşalesi elimizde, yakmamız için elinizi uzatın” yazılı pankartlar açtı. Ayrıca, etkinlik sırasında çeşitli sloganlar atıldı.

EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK İSTİYORUZ

Grup adına konuşma yapan Musa Karakaş, 2024 KPSS’ye çok umutla hazırlandıklarını ve emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıklarını ifade etti. Karakaş, açıklanan 15 bin atama sayısının ve branş bazındaki dağılımların yetersiz olduğunu, gelecek yıldan itibaren Milli Eğitim Akademisi’nde eğitimlerin ardından öğretmenlerin atanacağını, ancak 14 ay sürecek bu süreç nedeniyle öğretmenlerin gelecek yıl göreve başlayamayacaklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Karakaş, 2024 KPSS puanıyla ek öğretmen ataması yapılması konusunun önemine dikkat çekti. “Akademi süreci başlamadan önce 2024 KPSS’ye giren öğretmenler için bir umut kapısının daha açılması” talebinde bulunarak, verilmesi beklenen müjdeler arasında “2024 KPSS’ye giren öğretmenlere yönelik ek atama müjdesinin” de yer alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Bu çağrımız cevapsız kalmayacak” diye ekledi.

İKİNCİ BİRUMUT KAPISI OLMAK İÇİN BEKLİYORUZ

Etkinlikte ayrıca atama bekleyen bazı öğretmen adaylarının konuştuğu bir program gerçekleşti. Ek atama ile ilgili çeşitli şarkılar da söylendi ve katılımcılar, temsili olarak hazırlanan “2024 No’lu Sandık”a evet oyu attı. Bu etkinlik, öğretmen adaylarının ek atama beklentilerini dile getirdikleri önemli bir buluşma oldu.