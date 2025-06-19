Öğretmen Akademileri 2024-2025 Çorum’da Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığının “Öğretmen Akademileri Projesi” KAPSAMINDA ÇORUM’DA YIL SONU ETKİNLİĞİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı öğretmen akademileri Çorum’da sona erdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Çorum Öğretmen Akademileri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Kapanış Dersi”nde yaptığı açıklamada, projeyle öğretmenlerin bulundukları ili tanımasını ve insanlarla iletişim kurmasını sağlamayı hedeflediklerini aktardı. Yelkenci, öğretmen akademilerinin gönüllülük esasına göre işleyen bir program olduğunu belirtti. “Öğretmen akademileri programını tasarlarken gönüllü olmasını merkeze koyduk. Amacımız öğretmenlerimizin kültürlenmelerine yardımcı olmak, kendi başlarına organize olamayacakları programları bizim yardımımızla yapmalarını sağlamak. Daha da önemlisi öğretmen arkadaşlarımızı kendi rutinlerinin dışına çıkarmak, mekanla ve insanla temas ettirmek.” dedi.

ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ ÇEŞİTLİ BRANŞLARLA GELİŞİYOR

Yelkenci, öğretmen akademilerini önce İstanbul’da başlattıklarını, ardından Türkiye genelinde 50 şehirde yaygınlaştırdıklarını ifade etti. Çorum’da şu anda dört akademinin aktif olduğunu, bunların Edebiyat, Müzik, Biyografi ve Şehir-Kültür akademileri olduğunu belirtti. Gelecek yıl bu akademilere düşünce akademisinin ekleneceğini ve her şehrin kendine özel bir akademi kurma özerkliği olacağını vurguladı. Ayrıca, farklı branşlardan öğretmenlerin akademilere katılım sağlamasının önemine değinerek, “Edebiyat, müzik gibi akademiler var. Müzik akademisine müzik öğretmenleri veya edebiyat akademisine edebiyat öğretmenleri katılacak diye bir şey yok. Bunu arzu etmiyoruz. Müzik akademisine matematik öğretmeni, edebiyat akademisine fizik öğretmeni katılsın istiyoruz.” şeklinde konuştu.

EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Çorum Valisi Ali Çalgan, eğitimin hayat boyu devam ettiğine dikkat çekerek, öğretmen akademilerinin eğitimcilerin kendilerini güncellemeleri ve farklı konularda bilgi sahibi olmaları açısından faydalı bir program olduğunu belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise 7 Kasım 2024’te başlayan öğretmen akademileri programı çerçevesinde 32 etkinlik düzenlendiğini, etkinliklere 1500 öğretmenin katıldığını ifade etti. Kapanış dersinin ardından farklı branşlardan öğretmenler müzik dinletisi sundu. Etkinliğe Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve diğer eğitimciler de katıldı.