Öğretmen Akademileri 2024-2025 Yılı Tamamlandı

ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ PROJESİ TAMAMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü “Öğretmen Akademileri Projesi” çerçevesinde Çorum’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Çorum Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Çorum Öğretmen Akademileri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Kapanış Dersi” etkinliğinde, projeyle öğretmenlerin bulundukları ili tanımalarını ve insanlarla etkileşim kurmalarını hedeflediklerini belirtti. Yelkenci, öğretmen akademilerinin gönüllülük esasına dayalı bir program olduğunu vurgulayarak, “Amacımız öğretmenlerimizin kültürlenmelerine yardımcı olmak, kendi başlarına organize olamayacakları programları bizim yardımımızla yapmalarını sağlamak” dedi.

AKADEMİLERİN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Öğretmen akademilerini İstanbul’da başlattıktan sonra Türkiye genelinde 50 şehirde uygulamaya koyduklarını aktaran Yelkenci, “Halen Çorum’da 4 akademi yürütülüyor: Edebiyat akademisi, müzik akademisi, biyografi akademisi ve şehir ile kültür akademisi. Gelecek yıl düşünce akademisini ekleyeceğiz ve her ilimize o şehre özgü bir akademi kurma özerkliğini vereceğiz” ifadesini kullandı. Diğer branşlardan katılım sağlamanın önemli olduğunu vurgulayan Yelkenci, “Müzik akademisine matematik öğretmeni, edebiyat akademisine fizik öğretmeni katılmasını istiyoruz” dedi.

EĞİTİMDE SÜREKLİLİK VURGUSU

Çorum Valisi Ali Çalgan, eğitim öğretimin hayat boyu süren bir süreç olduğuna dikkat çekerek, öğretmen akademilerinin eğitimcilerin kendilerini güncellemeleri ve farklı konularda bilgi sahibi olmaları açısından yararlı olduğunu belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 7 Kasım 2024’te başlayan öğretmen akademileri programı çerçevesinde 32 etkinlik gerçekleştirildiğini ve bu etkinliklere yaklaşık 1,500 öğretmenin katıldığını aktardı.

Çeşitli branşlardan öğretmenlerin müzik dinletisi sunduğu etkinliğe, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya’nın yanı sıra pek çok eğitimci katıldı.