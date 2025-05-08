Öğretmen Arka Bahçede Öldürüldü! Saldırgan Aranıyor

ÖĞRETMEN CİNAYETİ MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen cinayete kurban gitti. 100. Yıl İlkokulu’nda ücretli öğretmenlik yapan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, derslerin sona ermesinin ardından okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği esnada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GÖNDERİLDİ

Olayın hemen sonrasında ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis, cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için gerekli araştırmalara başladı.