Gündem

Öğretmen Arka Bahçede Öldürüldü! Saldırgan Aranıyor

ogretmen-arka-bahcede-olduruldu-saldirgan-araniyor

ÖĞRETMEN CİNAYETİ MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen cinayete kurban gitti. 100. Yıl İlkokulu’nda ücretli öğretmenlik yapan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, derslerin sona ermesinin ardından okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği esnada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GÖNDERİLDİ

Olayın hemen sonrasında ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis, cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için gerekli araştırmalara başladı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

TCMB Rezervleri Açıklandı, Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri, 2 Mayıs haftasında 2 milyar 519 milyon dolar düşerek toplam 138 milyar 532 milyon dolara indi.
Gündem

İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Narkotik ekipleri, 6 ilçede düzenledikleri 4 operasyonda 1 ton 52 kilogram uyuşturucu, 8 milyon 400 bin hap ve 585 litre katkı maddesi buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.