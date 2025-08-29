Öğretmen Atama Süreci 23 Nisan’da Başladı. Adaylar Sözlü Sınav Sonuçlarını Bekliyor. E-Devlet Üzerinden Sonuçlar Açıklandı. İtiraz Süreci 1-5 Eylül 2025. Sınav Sonuçları 3 Ekim 2025’te Açıklanacak. MEB’den Detaylı Bilgilendirme Yapıldı

ÖĞRETMEN ATAMALARI BAŞVURU SÜRECİ

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç geçtiğimiz 23 Nisan’da başlamıştı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları, haziran ayında sözlü sınavlara katıldı. Mülakat sonuçları için büyük bir merakla bekleyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı duyuruyu heyecanla takip etti. Bakanlık, öğretmen ataması mülakat sonuçlarını e-Devlet üzerinden erişime açtı. Ayrıca, yapılan açıklamada itiraz süreci hakkında da bilgiler verildi. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında “eitiraz.meb.gov.tr” adresinden elektronik olarak başvurabilecekler. Yapılan itirazlar, sözlü sınav komisyonları tarafından 3 Ekim 2025’te sonuçlandırılacak.

SÖZLÜ SINAV SÜRECİ VE SONUÇLAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına yönelik olarak sözlü sınav süreci başlamadan önce, 10 Haziran 2025 tarihinde duyuru yapılmış. Sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025’te başlamış ve 20 Ağustos 2025’te tamamlanmıştır. Bu süreçte, toplamda 34 bin 881 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış ve bunlardan 30 bin 850 kişi sınavlara katılmıştır. Katılım oranı ise %88,44 olarak belirlenmiştir. Sözlü sınav sürecinin şeffaf şekilde gerçekleşmesi adına tüm süreçler kamera ile kaydedilmiş; sınavlarda adaylar, komisyon üyelerinin kimlik bilgileri gizli tutularak değerlendirilmiştir.

SINAVDA UYGULANAN YÖNTEMLER

Sözlü sınavlarda adaylara, alanlarına yönelik “2024-2025 eğitim öğretim yılına ait konu/kazanım başlıklarından” soru sorulmuş ve bununla ilgili bir rehber hazırlanmıştır. Adaylara, eğitim bilimleri alanından 1, genel kültür alanından 1 ve kendi alanları ile ilgili 1 soru olacak şekilde toplam 3 soru yöneltilmiştir. Sorular, komisyondan bağımsız şekilde bizzat adaylar tarafından belirlenmiştir. Adayların verdikleri sözlü cevaplar, ayrıca isteğe bağlı olarak el yazısıyla yazma imkanı tanınarak değerlendirilmiştir. Sınav takvimine göre, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren itiraz süreci başlayacak ve sonuçlar 3 Ekim 2025 tarihine kadar açıklanacaktır.

İTİRAZ SÜRECİ VE MÜLAKAT SONUÇLARI

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilecekleri bir süreç ile karşı karşıya. Bu süreçten faydalanmak isteyenlerin, “eitiraz.meb.gov.tr” adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. İtirazlar, ilgili sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilecek ve sonuçları ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Adayların sözlü sınav başarı puanları, KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’sinin hesaplanması ile belirlenmiştir. Adaylar, bu bilgiler doğrultusunda sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.