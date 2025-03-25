Öğretmen Ayşe Sarıkaya’nın Çifte Bayram Sevinci

Ayşe Sarıkaya, Silifke’de rahat nefes aldı

ÖĞRETMENİN TEHDİTLERİNE SON VERİLDİ

Mersin’in Silifke ilçesinde, tehdit edilen öğretmen Ayşe Sarıkaya, şüphelinin yakalanmasının ardından derin bir nefes aldı. Ortaokul öğretmeni olan Sarıkaya, eski erkek arkadaşının tehditleri nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Yaşadığı korkunç olaylardan dolayı sosyal medyadan emniyet güçlerine ulaşarak yardım talep etti. Videonun viral olmasının ardından Mersin ve Adana polisi gerekli harekete geçerek şüpheli Mustafa O.’nun Adana’da olduğunu tespit edip, onu kısa sürede yakaladı.

Yakalanan Mustafa O.’nun daha önce kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan 49 kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şüphelinin kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarından toplamda 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ve adliyede yapılan işlemler sonrasında Mustafa O. cezaevine gönderildi.

AYŞE SARIYAKA’NIN DÜŞÜNCELERİ

Ayşe Sarıkaya, bir yıldır öğretmenlik yaptığını ve ailesiyle birlikte yaşadığını belirtti. “Ben 2021 yılından ayrıldım bu şahıstan. Birçok sıkıntım oldu. Okulu dondurmak zorunda kaldım” diyen Sarıkaya, yaşadığı şiddet ve tehdidin kendisini nasıl etkilediğini anlattı. “Etrafımdaki herkes ‘sen yaptın mı?’ gibisinden konuşuyordu. Bu süreçte çok zor günler geçirdim. Artık bir sonuç almak istiyordum. Şikayetlerimi sundum ama tıkandım” ifadelerini kullandı.

ÇİFTE BAYRAM SEVİNCİ

Ailesinin desteğinin önemine değinen Sarıkaya, “Bu şahıs tutuklandı, bunun mutluluğunu yaşıyorum. Özellikle emniyet müdürlüklerine teşekkür ederim, onlarsız bu durumu kolay atlatamazdım” dedi. Sarıkaya, geçmişteki bayramların eziyetle geçtiğini ancak şimdi “çifte bayram yapacağız” dedi. “Bunun için çok mutluyum” şeklinde iyi niyetini ifade etti.