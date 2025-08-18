Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 16-18

ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI DÜZENLEMESİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen ‘Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutman Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Tekin, son 20 yılda Türkiye’nin eğitim öğretim alanında önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti. “20 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye’yi karşılaştırdığımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı, kademeler arası farklılıklar olsa da 20’li rakamlarda. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 16-18 bandında” dedi. Ayrıca, “650 bin dersliğimizin tamamı internet erişim hizmetine kavuşturulmuş durumda. Dersliklerimizin tamamında etkileşimli tahta var” şeklinde bilgi verdi. Bu noktada, eleştirileri yanıtlamak amacıyla BM’nin raporuna da dikkat çekti. Tekin, “UNDP, ‘Dünyada neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta bulunan tek ülke Türkiye’ diyor” dedi.

AVRUPA’DA BAŞARI ORANLARI

Bakan Tekin, yurt dışındaki Türk okullarıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla önemli adımlar attıklarını belirtti. Tüm öğretmen ve okutmanların gururla Türkiye’yi temsil edeceğini vurgulayarak, “Hangi ülkeye giderseniz gidin, gittiğinizde gururla ‘Bizim ülkemiz buradan çok daha iyi’ diyebileceğiniz bir eğitim öğretim ortamı var Türkiye’de” dedi. Ayrıca, “Avrupa’da matematik ve fen bilimlerinde en iyi ülkeyiz. Bunu biz siyasetçiler kendi başarımız olarak göstermiyoruz; bu başarılar sizlerin” ifadelerini kullandı.

DÜNYA ÇAPINDA TÜRK OKULLARI

Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışında Türk bayrağını temsil ettiğini vurguladı. “56 ülkede yaklaşık 70 bin öğrenciye eğitim veriliyor. Şu anda yurt dışında 452 okulumuz bulunmaktadır ve yaklaşık 10 bine yakın personelimiz var” diye belirtti. Bakan Tekin, Almanya’dan Senegal’e kadar birçok ülkede Türk okullarının bulunduğunu ve bu okulların yerel topluluklara eğitim sunduğunu belirtti. Toplantıda, yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutman seçme sınavında başarılı olan 537 öğretmenden 262’sinin uyum eğitimine alındığı bilgisi de verildi.