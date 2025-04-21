Öğretmen Esenliği Zirvesi Gerçekleştirildi

ÖĞRETMEN ESENLİĞİ ZİRVESİ: DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN BİR ADIM

Enerjisa Enerji ve Öğretmen Ağı iş birliğiyle düzenlenen Öğretmene Değer projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Öğretmen Esenliği Zirvesi, öğretmenlerin bireysel ve mesleki iyi oluşunu merkeze yerleştiren bir etkinlik oldu. Zirve, dayanışma, iyi yaşam ve kapsayıcı eğitim temalarına ilham veren bir buluşma sundu. Enerjisa, ‘Öğretmene Değer’ projesi aracılığıyla öğretmenlerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

250 ÖĞRETMEN İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİ

İstanbul’da 250 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, bireysel ve mesleki esenlik konuları ele alındı. Zirve, bireysel iyilik hâlinden okul iklimine, topluluk olmanın gücünden iyi örneklerin paylaşımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Etkinlikte, konuşmalar, paneller, uygulama alanları ve paylaşım oturumlarıyla esenliğin ne olduğu ve nasıl sağlanabileceği tartışıldı. Şirket yönetiminin de katıldığı etkinlik, öğretmenlerle birlikte üretim ve öğrenme sürecinin devam edeceği mesajını verdi.

200 SAATTEN FAZLA EĞİTİM ETKİNLİĞİ

Öğretmen Ağı ve Enerjisa Enerji iş birliğiyle hayata geçirilen Öğretmene Değer projesi kapsamında, şimdiye kadar 300’den fazla öğretmenle bir araya gelindi; 200 saati aşkın atölye ve etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerde dijital eğitim teknolojileri, iyi yaşam, kapsayıcı eğitim gibi çeşitli temalar konuşuldu. Öğretmenlerin yaşadığı zorlukları paylaşmaları ve çözüm üretmeleri teşvik edilerek hem mesleki gelişimlerine hem de bireysel iyi oluşlarına katkıda bulunuldu. Etkinlikte Energisa Enerji İletişim Direktörü, Sabancı Vakfı Genel Müdürü ve Öğretmen Ağı Eş Genel Koordinatörü açılış konuşmaları yaptı.

ÖĞRETMEN ESENLİĞİ, EĞİTİMDE KRİTİK BİR FARK YARATIYOR

Sürdürülebilirlik yaklaşımının sosyal etki boyutuna dikkat çeken Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, “Sürdürülebilirliği sadece kaynakların verimli kullanımı olarak değil, bireylerin ve toplumun potansiyelini ortaya çıkaracak koşulların oluşturulması olarak görüyoruz.” dedi. Ayrıca, Öğretmen Ağı Eş Genel Koordinatörü Irmak Akıncı Canbaz, öğretmenlerin iyi oluşlarının eğitimde büyük bir fark yarattığını belirtti. Eğitimin önemli dinamiklerinden olan öğretmenlerin desteklenmesinin eğitim sistemi üzerindeki etkilerini vurguladı.