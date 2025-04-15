Öğretmen Hakkında İddianame Kabul Edildi

KOCAELİ’NDE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir özel kolejde öğrencilere yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanığın toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor. Kartepe’deki Sınav Koleji’nde sınıf öğretmenliği yapan M.A., 2023-2024 yılları arasında 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyor. İddialara göre, M.A. “Sizi ödüllendireceğim” diyerek sınıfta bulunan öğrencileri dışarı çıkarmış ve bazılarını kucağına alarak taciz etmiş.

ÖĞRENCİLERİN AİLELERİ POLİSE BAŞVURDU

Öğrencilerin yaşadıkları durumu ailelerine aktarmasıyla olay polise intikal etti. M.A., 6 aileden gelen şikayetler doğrultusunda 7 Ocak’ta gözaltına alındı. Öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 8 Ocak’ta savcı karşısına çıkarılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. “12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı”, “basit tehdit” ve “nitelikli cinsel istismar” gibi suçlardan açılan dava kapsamında, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açık kalan iddianame kabul edildi.

MAĞDUR ÇOCUKLARIN İFADELERİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın eğitimci olması ve birden fazla öğrencisine karşı zincirleme şekilde cinsel istismar ve tehdit suçlarını işlemesi dolayısıyla toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamede mağdur çocukların ve sanığın ifadeleri yer aldı. Mağdur çocuklar, öğretmenlerinin kendilerine müstehcen hareketlerde bulunduğunu belirtti. Suçlamaları reddeden M.A., “22 yıldır evliyim, bu evlilikten bir kızım var. 3 yıldır Kartepe Sınav Koleji’nde görev yapıyorum. Okulun özel olması nedeniyle öğrencilere daha sevecen ve ilgili yaklaşmamız isteniyordu. Okul dışında hiçbir öğrenciyle görüşmem olmadı. Hiçbir öğrencime dokunmadım ve kesinlikle bir öğrencimi dudağından öpmedim” şeklinde konuştu.