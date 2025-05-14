Öğretmen Heimlich ile Öğrenciyi Kurtardı

ÖĞRENCİNİN HAYATINI KURTARAN MÜDAHALE

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir anaokulunda meydana gelen olayda, yediği yiyecek nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren bir öğrenci öğretmenin müdahalesi ile kurtarıldı. Öğrencinin boğazına kaçan yiyecek, durumu fark eden öğretmen tarafından yapılan Heimlich manevrası ile çıkarıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Seyhan’daki Preveze Anadolu Lisesi’ne bağlı ana sınıfında, küçük bir öğrencinin yediği yiyecek soluk borusuna kaçtı. Sınıf öğretmeni Bakiye Eroğlu, durumu hemen fark ederek zaman kaybetmeden Heimlich manevrasını uyguladı. O anlar sınıftaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğretmen Eroğlu’nun soğukkanlı ve hızlı bir şekilde müdahalede bulunduğu, öğrencinin yeniden nefes almasını sağladığı görülüyor.

ÖĞRENCİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayın ardından öğrencinin sağlık durumu hakkında iyi haberler alındı. Öğrencinin hayati tehlikesi bulunmuyor ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu olay, öğretmenlerin acil durumlar karşısındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.