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Öğretmen Heimlich Manevrasıyla Öğrenciyi Kurtardı

ÇERMİK İLÇESİNDE HEİMLİCH MANEVRASI İLE KURTARMA MÜDAHALESİ

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 2. sınıf öğrencisi, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Çermik ilçesindeki Ercan Demirkol İlkokulu’nda meydana geldi.

ÖĞRETMENDEN HIZLI MÜDAHALE

Teneffüste yediği şeker, öğrencinin nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden kadın öğretmen, şekeri çıkaramayınca bahçedeki diğer ilkokul öğretmeni Bayram Kaya’ya haber verdi. Kaya, Heimlich manevrası ile hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak öğrenciyi kurtardı.

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