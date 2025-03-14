Öğretmen İstismarı Sebebiyle Tutuklandı

Olayın Ortaya Çıkışı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bulunan Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu’ndaki bir öğretmenin, 4. sınıf öğrencisi olan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. Bu skandal, mağdur çocuklardan birinin durumu ailesine anlatmasıyla gün yüzüne çıktı. Aile, olay üzerine derhal savcılığa başvurarak öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

İfadelere Dayalı Bulgular

Suç duyurusunun akabinde pedagoglar eşliğinde ifadesi alınan mağdur çocuk, öğretmenin kendisine defalarca istismar uyguladığını açıkladı. Çocuk, kendisine ‘aşkım, sevgilim’ diyerek seslenen öğretmeninin cinsel içerikli fotoğraf ve videolar gösterdiğini belirtti. Ayrıca, ilk fiziksel taciz sonrası öğretmenin “Bunu annene babana söyleme” diyerek tembihlediği kaydedildi. Soruşturma kapsamında okulun güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Kamera Kayıtları ve Tanık İfadeleri

Polisin yaptığı kamera çözümleme raporunda, 4 Şubat 2025 ve 7 Şubat 2025 tarihlerinde saat 12.11’de mağdur İ.T. ile şüpheli öğretmen A.Ç.’nin sınıftan birlikte çıktığı ve 20 Şubat 2025 tarihinde yarım saati aşkın süreyle yalnız kaldıkları görüldü. Bu görüntüler, mağdur İ.T., diğer mağdur R.S. ve şüpheli A.Ç.’nin ifadeleriyle de doğrulandı. Başka bir mağdur R.S.’nin ifadesine göre, hatırlayamadığı bir tarihte İ.T. ile A.Ç.’nin sınıfta baş başa kaldığı ve kapı deliğinden izlerken İ.T.’nin A.Ç.’nin kucağında olduğu görüldü.

Savcılığın Tutuklama Talebi

Savcılık, şüpheli A.Ç.’nin öğrencilerle yalnız kalma gerekçesini açıklayamadığını, mağdur çocukların aynı günlerde verdikleri ifadelerin tutarlı olduğunu, ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik bulunduğunu ve tanık beyanları ve kamera kayıtları ile iddiaların doğrulandığını belirterek ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘basit cinsel istismar’ suçlarına yönelik kuvvetli şüpheler olduğunu ifade etti. Ayrıca, şüpheli hakkında toplanmamış deliller olabileceği gerekçesiyle tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Adalet Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, A.Ç., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.