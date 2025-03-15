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Öğretmen Kanser Mücadelesine Yenik Düştü

TRAGİK HEDEFLE UĞRAŞAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çorum’un Alaca ilçesinde, 33 yaşındaki öğretmen Hüsamettin Aksekili, bir süredir mücadele ettiği kanserle verdiği savaşı kaybederek hayatını yitirdi. Özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan evli ve iki çocuk babası olan Aksekili, uzun bir süre hastanede kanser tedavisi görüyordu. Ancak tüm çabalara rağmen yaşam mücadelesini sürdüremedi.

EĞİTİM CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Hüsamettin Aksekili’nin vefatı, ailesi ve öğrencileri başta olmak üzere eğitim camiasında büyük bir üzüntü yarattı. 33 yaşındaki öğretmenin kaybı, çevresindekiler için derin bir acı kaynağı oldu. Aksekili’nin cenazesi, memleketi Bayat ilçesinde, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla toprağa verilecek.

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